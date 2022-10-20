Итальянский специалист сообщил, что Андрей Лунин снова вернется на скамейку запасных.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о будущем голкипера вратаря сборной Украины Андрея Лунина после матча 10-го тура чемпионата Испании против "Эльче".

По словам итальянского специалиста, украинский вратарь продолжит быть заменой для основного голкипера - Тибо Куртуа.

"Теперь, когда Куртуа возвращается, Лунин снова будет на скамье запасных. Но его уровень ошеломляющий, он очень хорошо выглядел в этих матчах", - приводит слова Анчелотти Madrid Zone.

Видео дня

Мадридский "Реал" одержал уверенную победу над "Эльче" в гостях со счетом 3:0.

Украинский вратарь Андрей Лунин сыграл в основном составе в этой игре, совершив несколько потрясающих сейвов и тем самым помог своей команде взять три очка. 23-летний вратарь получил одну из самых высоких оценок в команде за этот матч.

Напомним, основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа получил травму и Лунин получил шанс проявить себя. Украинский вратарь сыграл шесть матчей подряд в основе "Реала", среди которых две игры против "Шахтера" (2:1, 1:1) в Лиге чемпионов и легендарное "Эль-Класико" с "Барселоной" (3:1).

С Луниным в составе, "Реал" одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. В двух играх украинец сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, в остальных - пропускал не более одного гола.

Добавим, что в следующем матче "Реал" сыграет против "Севильи" в рамках чемпионата Испании 22 октября. Ожидается, что в этой игре на поле вернется Тибо Куртуа.

Вас также могут заинтересовать новости: