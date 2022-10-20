Андрей Лунин выдал один из лучших матчей в этом сезоне.

В среду, 19 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" играл против "Эльче".

Встреча прошла в Эльче на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" и завершилась со счетом 3:0.

На 11-й минуте счет открыл полузащитник "Реала" Федерико Вальверде. Удвоил преимущество "сливочных" форвард Карим Бензема на 75-й минуте, ему ассистировал Родриго.

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Финальную точку в матче поставил вингер Марко Асенсио. Испанец на 89-й минуте отметился голом.

Отметим, украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин провел весь матч на поле, при этом не пропустив голов. Голкипера расстреливали в упор с нескольких метров, но он сумел среагировать и сохранить свои ворота в неприкосновенности.

"Эльче" - Реал" - 0:3

Голы: Вальверде, 8, Бензема, 75, Асенсио, 89

"Эльче": Бадия, Паласиос, Бигас, Верду, Клерк, Фернандес Меркау (Гумбау, 62), Моренте, Кина, Маскарель, Гути (Хосан, 62), Понсе, Милья, Бойе

"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Милитао, Алаба, Камавинга, Модрич (Тчуамени, 62), Кроос, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго

Предупреждение: Гумбау - Рюдигер

Обзор матча:

Добавим, что Андрей Лунин был одним из лучших игроков в этом поединке.

Украинский вратарь получил за этот матч отметку 7.7 от статистического портала SofaScore, столько же у нападающего Родриго.

Больше только у Марко Асенсио и Карима Бензема, забивших по голу - 7.8.

Матч против "Эльче" стал для Лунина уже шестым подряд в основном составе "Реала". В предыдущем туре Андрей сыграл против "Барселоны" в основе "сливочных" и стал первым в истории украинцем, сыгравшим в "Эль-Класико". Игра завершилась победой "Реала" со счетом 3:1.

"Реал" занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 28 очков после 10 туров. "Эльче" - на последней, 20-й строчке, набрав три балла за 10 матчей.

В следующем матче "Реал" встретится дома с "Севильей" (22 октября), "Эльче" сыграет в гостях с "Эспаньолом" (23 октября).

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