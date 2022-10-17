Андрей Лунин может подписать новый контракт с мадридским грандом.

В воскресенье, 16 октября, в центральном матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 3:1.

Ворота "сливочных" в "Эль-Класико" защищал украинский голкипер Андрей Лунин. Украинец провел неплохой матч и помог своей команде победить своего главного оппонента в испанском чемпионате.

Как сообщает Madrid Xtra, после матча с "Барселоной" руководство "Реала" решило предложить украинскому вратарю новый контракт. Отмечается, что решение теперь должен принять сам Лунин.

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В клубе увлекаются трудолюбием Лунина и тем, как он играет ногами. Карло Анчелотти нравится, что уверенность 23-летнего украинца растет с каждой игрой.

Источник также сообщает, что Андрей Лунин корил себя за пропущенный мяч от от донецкого "Шахтера" в поединке группового этапа Лиги чемпионов. Украинец считал, что мог сыграть лучше, однако в команде убедили вратаря, что его вины в пропущенном мяче от "горняков" не было.

Добавим, что Лунин получил шанс проявить себя поскольку основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа получил повреждение. За последний месяц Лунин сыграл 5 матчей за мадридский "Реал" (3 победы и 2 ничьи). Андрей стал первым в истории украинцем, сыгравшим в легендарном "Эль-Класико".

Действующий контракт украинского голкипера с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года.

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