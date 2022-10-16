Андрей Лунин стал первым украинским футболистом, сыгравшем в "Эль-Класико".

В воскресенье, 16 октября, в рамках 9-го тура чемпионата Испании по футболу состоялось легендарное "Эль-Класико". Мадридский "Реал" на родном для себя "Сантьяго Бернабеу" принимал "Барселону" и одержал победу со счетом 3:1.

Обслуживал встречу грандов испанского футбола Хосе Мария Санчес Мартинес.

Открыли счет в игре футболисты мадридского коллектива. На 12-й минуте всечи отличился французский нападающий Карим Бензема. Ближе к концу первого тайма Федерико Вальверде удвоил преимущество хозяев поля, отличившись с передачи Ферлана Менди.

Видео дня

На 83-й минуте игры футболистам "Барселоны" удалось сократить разрыв в счете, с передачи Роберта Левандовски отличился Ферран Торрес.

В компенсированное ко второму тайму время бразильский вингер "Реала" Родриго реализовал пенальти и удвоил преимущество "сливочных", установив итоговый счет на табло.

"Реал" - "Барселона" - 3:1

Голы: Бензема, 12, Вальверде, 35, Родриго, 90+1 пен - Торрес, 83

"Реал": Лунин, Карвахаль (Рюдигер, 87), Милитан, Алаба, Менди, Модрич (Камавинга, 78), Чуамэни, Кроос, Вальверде, Бензема (Асенсио, 87), Винисиус (Родриго, 85)

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде (Альба, 60), де Йонг, Бускетс (Гави, 60), Педри, Рафинья (Ферран, 60), Левандовски, Дембеле (Фати, 73)

Обзор матча:

Стоит отметить, что этот матч стал историческим для украинского футбола. Впервые за 250 матчей противостояния "Реала" с "Барселоной" в "Эль-Класико" сыграл футболист из Украины. Вратарь Андрей Лунин вышел в стартовом составе на игру против "Барселоны" и помог своему клубу взять три очка.

Добавим, что в сезоне 2009/10 подобная возможность была у Дмитрия Чигринского, но экс-защитник "Барселоны" провел оба "Эль-Класико" на скамейке запасных "блаугранас".

Реал - Барселона: после матча

"Реал" в текущем сезоне выиграл все матчи, кроме двух - мадридцы сыграли вничью с "Осасуной" (1:1) в чемпионате Испании и с "Шахтером" (1:1) в Лиге чемпионов.

Для "Барселоны" это поражение стало первым в сезоне в чемпионате Испании. Команда Хави сыграла вничью в первом туре с "Райо Вальекано" (0:0), затем выиграли семь матчей кряду.

После девяти туров в активе "Барселоны" 22 набранных очка. "Блаугранас" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Реал" Мадрид набрал 25 очков за 9 игр и занимает первое место в турнирной таблице.

Вас также могут заинтересовать новости: