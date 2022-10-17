Команда Андрея Лунина одержала уверенную победу над "Барселоной".

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал свое дебютное выступление в "Эль-Класико".

Украинец получил возможность сыграть в основном составе мадридцев в поединке с "Барселоной" по причине травмы основного голкипера "сливочных" Тибо Куртуа.

"Я с детства мечтал сыграть в "Эль-Класико", это невозможно описать словами. Сейчас я самый счастливый человек на свете", - приводит слова Лунина Madrid Xtra.

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Добавим, что Андрей Лунин стал первым украинским футболистом, сыгравшим в противостоянии "Реала" и "Барселоны" - легендарном "Эль-Класико".

Победу в матче праздновали футболисты мадридского клуба со счетом 3:1. Голами в составе "Реала" отличились Карим Бензема, Федерико Вальверде и Родриго. Единственный мяч "Барселоны" в этой игре забил Ферран Торрес.

После девяти туров в активе "Барселоны" 22 набранных очка. "Блаугранас" занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Реал" Мадрид набрал 25 очков за 9 игр и занимает первое место в турнирной таблице.

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