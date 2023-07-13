Ранее адвокат по делу УАФ Денис Бугай уверял, что Юрий Записоцкий не уклонялся от заседания суда.

Правоохранители задержали в Киеве генерального секретаря Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрия Записоцкого с целью доставить в суд.

Записоцкого задержали возле гостиницы Holiday Inn на улице Большая Васильковская для доставки в суд по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее адвокат по делу УАФ Денис Бугай уверял, что Записоцкий не уклонялся от заседания суда по изменению меры пресечения, ведь его вызвали 3 июля в военкомат, где он проходил военно-врачебную комиссию.

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"После этого, для завершения мобилизационных вопросов, Юрий Записоцкий прибыл в военкомат 10-го и 11 июля. В частности сейчас он проходит собеседования, тестирование и оценивание по результатам которых будет принято решение о прохождении военной службы", - заявил Бугай.

Адвокат также считает, что "никаких законных оснований изменения Юрию Записоцкому меры пресечения на арест нет".

Хищение средств в УАФ - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 июня в Шевченковском районном суде Львова состоялось заседание по делу президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Тогда судья удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ - вместо запрета на выезд за пределы Киева и Украины Павелко отправили в СИЗО.

Президент УАФ Андрей Павелко является фигурантом уголовного о хищении средств в Украинской ассоциации футбола.

В ноябре прошлого года Печерский суд Киева избрал Павелко и Записоцкому меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Впрочем, оба вышли под залог на суммы по почти 10 миллионов гривень, который внесла компания "УАФ Маркетинг". После июньского решения залог, который внесли осенью, перечисляется в пользу государства.

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