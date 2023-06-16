Суд изменил меру пресечения для Андрея Павелко.

В пятницу, 16 июня, в Шевченковском районном суде Львова состоялось заседание по делу президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

В ходе заседания судья Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ, сообщает FootballHub.

Вместо запрета на выезд за пределы Киева и Украины, который был наложен на Павелко сроком до 10 июля, он теперь будет отправлен в СИЗО сроком на 60 дней - до 14 августа этого года включительно.

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Кроме того, залог в размере 9,88 миллиона гривен, который за Павелко в ноябре 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг", перечисляется в пользу государства. Решение подлежит немедленному исполнению.

Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом по делу о финансовых хищениях в Украинской ассоциации футбола.

В ноябре прошлого года Печерский суд Киева избрал ему и Записоцкому меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей. Впрочем, оба вышли под залог на суммы по почти 10 миллионов гривен, который внесла компания "УАФ Маркетинг".

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