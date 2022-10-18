Юрию Записоцкому вручили подозрение при пересечении границы с Польшей.

Во вторник, 18 октября, генеральному секретарю и вице-президенту Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому было вручено подозрение от Генпрокуратуры по уголовным делам УАФ.

Как сообщает Tribuna.com, Записоцкому вручили подозрение при пересечении границы между Польшей и Украиной на пункте пропуска "Рава-Русская".

Детали пока не разглашают. Сам Записоцкий также отказался предоставлять комментарии по ситуации.

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Как сообщил в своем Фейсбуке первый вице-президент УАФ Олег Протасов, ситуацию удалось уладить. Юрий Записоцкий смог уехать из Украины и направляется в служебную командировку в УЕФА.

Напомним, в 2018 году правоохранительные органы открыли несколько дел относительно руководства УАФ.

Расследование было начато в связи с возможными нарушениями законодательства Украины и злоупотреблениями служебным положением при реализации программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в в регионах Украины" в 2017-2018 годах.

Кроме того, НАБУ направило в Нацполицию еще одно дело "по факту возможного злоупотребления служебным положением лицами законодательной и исполнительной ветвей власти, предприятий коммунальной и частной собственности, а также федерации футбола путем закупки по завышенным ценам работ по строительству футбольных полей с искусственным покрытием за средства государственного и местного бюджетов".