На эти деньги можно было построить 36 мини-полей, подсчитали расследователи.

После того, как 29 ноября 2022 года Печерский суд города Киева избрал меру пресечения Президенту УАФ Андрею Павелко по делу об исчезновении миллиона евро на сделке со строительством завода искусственных покрытий для футбольных полей, ему, а также генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому судьей был назначен арест до 23.01.2023 с правом внесения залога в размере 9 миллионов 880 тысяч гривень.

Залог был внесен немедленно, однако вскоре выяснилось, что его за подозреваемых в коррупции руководителей Украинской ассоциации футбола, внесла, по сути, сама УАФ, точнее, – компания, на 100% принадлежащая УАФ – ООО "УАФ Маркетинг", сообщает FootballHub.

Это общество внесло за обоих залог в размере 19 миллионов 760 тысяч гривень (почти половину уставного капитала данного юридического лица по данным Opendatabot). Согласно истории компании на сайте, общество основано в 2016 году, то есть уже после того, как УАФ, в то время называвшуюся ФФУ, возглавил Павелко.

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"Коммерциализация УАФ Маркетинг вызывает сомнения, ведь сама компания позиционирует себя организацией, основным направлением которой является развитие бренда Украинская ассоциация футбола, а самым мощным активом ООО УАФ Маркетинг выступает бренд Национальная сборная команда Украины по футболу. Хотя фактически на бренд этой компании плевать. Пример: Страница национальной сборной Украины в Facebook . На этой странице есть более 32 тысяч читателей, значок подтверждения от соцсети, но в то же время на этой странице не было ни одного сообщения с февраля 2021 года. И это в то время, когда соцсети – это не только инструмент для заработка, но и платформа для важных социальных месседжей", – указывают журналисты.

А все остальные соцсети УАФ Маркетинг – просто главные страницы УАФ.

В соответствии с действующим законодательством хозяйственные общества (к которым относятся, в частности, и Общества с ограниченной ответственностью, такие как УАФ Маркетинг) осуществляют свою деятельность с целью получения прибыли. Кроме того, в Уставе ООО "УАФ Маркетинг" также указано, что Общество осуществляет производственную, коммерческую и научно-исследовательскую деятельность с целью получения прибыли, а также удовлетворении социальных и экономических интересов его Участников и членов трудового коллектива.

"Учитывая, что внесение денежного залога в суд по уголовному производству не предусматривает получения прибыли или других дивидендов для залогодателя – возникает вопрос: каким образом прямые расходы прибыльного Общества в размере 18 млн. грн. отвечают прямой цели и предмету деятельности ООО "УАФ Маркетинг"?" – задаются вопросом расследователи.

Павелко и Записоцкий, указывает издание, не имеют прямого отношения к этому юридическому лицу, потому возникает вопрос, каким образом в будущем ООО УАФ Маркетинг намерена получать выгоду от внесения залога за обвиняемых. Почти 20 миллионов гривень можно было потратить на возведение 36 миниполей, подсчитал FootballHub.

Как сообщалось ранее, зарплата генерального секретаря УАФ Записоцкого – 500 тысяч гривен в месяц и раньше он уже получил меру пресечения по другому уголовному делу, связанному с растратой почти 4 млн евро, полученных в свое время ФФУ от УЕФА на развитие детского футбола.