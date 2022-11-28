29 ноября в Печерском суде ждут Андрея Павелко, которому по этому же делу должны избрать меру пресечения.

Печерский суд города Киева избрал меру пресечения генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому в деле об исчезновении миллиона евро на сделке со строительством завода искусственных покрытий для футбольных полей.

Судья Литвинова назначила Юрию Записоцкому арест до 23.01.2023 года или залог в размере 9,8 миллионов гривен.

Интересно, что зарплата генерального секретаря УАФ - 500 тысяч гривен в месяц и раньше он уже получил меру пресечения по другому уголовному делу, связанному с растратой почти 4 млн евро, полученных в свое время ФФУ от УЕФА на развитие детского футбола.

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Записоцкий – первая ласточка, ведь завтра утром (в 9:30 29.11.2022 года) в Печерском суде ждут Андрея Павелко, которому по этому же делу должны избрать меру пресечения. Заседание открыто для журналистов.