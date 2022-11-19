Кроме Павелко, аналогичную повестку от ГПУ получил генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий.

Президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий должны явиться в Генпрокуратуру для сообщения о подозрении в уголовном производстве.

18-го ноября появилась информация, что президент УАФ Андрей Павелко получил от Генеральной прокуратуры Украины повестку, по которой он во вторник, 22-го ноября, должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия.

Впрочем, как оказалось, ситуация гораздо серьезнее. Андрей Павелко должен явиться в указанный день в Генпрокуратуру для сообщения о подозрении в уголовном производстве, которое зарегистрировано еще в июне 2018-го года.

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Кроме Павелко, аналогичную повестку получил генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий, который тоже должен прибыть в Генпрокуратуру 22-го ноября в 11 часов для сообщения о подозрении в том же уголовном производстве, что и президент УАФ.

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