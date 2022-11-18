Главе УАФ Андрею Павелко была вручена повестка на следственные действия. Об этом сообщил журналист Константин Андриюк.
"Сегодня утром на КПП на выезде из города Вышгород было замечено авто, где был глава Украинской Ассоциации Футбола Андрей Павелко. Заметили его представители Генеральной прокуратуры Украины. И вручили Андрею Васильевичу повестку. Итак, во вторник руководитель УАФ должен явиться в Генпрокуратуру на следственные действия", - написал Андриюк у себя в телеграм-канале.
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