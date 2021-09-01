Дебют Александра Петракова состоится в самом удобном сценарии.

1 сентября сборной Украины предстоит сделать еще один шаг навстречу чемпионату мира в Катаре. Противостоять украинским футболистам в рамках 4-го тура квалификации будет сборная Казахстана. Матч пройдет на "Астана Арене" в Нур-Султане.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан - Украина.

Казахстан - Украина: где смотреть матч

Украинская сборная предыдущие три игры квалификации закончила с одинаковым счетом - 1:1. Поэтому сейчас лучший момент, чтобы одержать первую победу в этой квалификации. К тому же титулованный наставник нашей команды Александр Петраков вряд ли хочет испортить себе дебют на посту тренера национальной сборной, а потому его подопечные будут сильно мотивированы. Выводы из ошибок первого матча в Киеве сделаны и допустить еще одну такую осечку не решится никто.

Положение команд в группе D: Франция - 7 очков (3 игры), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).

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Сборная Украины

"Желто-синие" подходят к сентябрьским поединкам в статусе команды, которая попала в восьмерку лучших в Европе. В воспоминаниях еще свежее Евро-2020, а это обязывает держать высокую планку.

Впрочем, этот факт не облегчает задачу и расслабляться не стоит. Каждый матч квалификации - отдельная история и за каждое очко нужно бороться. Сборная переживает момент смены тренера. Украинский чемпионат не стал сильнее. А прогресс отечественных футболистов за границей - явление стихийное. Успешные кейсы можно посчитать на пальцах одной руки. Конечно, провал в игре с Казахстаном не найдет оправдания. Это поединок, где обязательно нужно брать три очка и готовиться к Франции.

Вероятно, мы увидим сегодня команду с новым лицом. Александр Петраков будет интегрировать свои идеи игрокам и свое видение игры. Это нешуточная интрига: какой вектор развития выберет Петраков? Он продолжит дело предшественника или изменит курс? Но с одним повезло точно: лучше дебютировать против Казахстана, чем против любого другого соперника из нашей отборочной группы.

Сборная Казахстана

Казахстан - это конечно не уровень Андорры или Сан-Марино. Эта сборная более добротная, чем может показаться на первый взгляд. Впрочем, при всем уважении потолок этой команды известен и вряд ли они прыгнут выше.

После сенсационной ничьей в Киеве, казахи сыграли лишь один поединок. Это был товарищеский матч, где Казахстан помог Северной Македонии подготовиться к Евро-2020. Мы с македонцами играли в одной группе на Евро и победили (2:1), а Казахстан уступил этой скромной команде со счетом 4:0.

Для справки: Казахстан в группе Лиги наций занял последнее место. Они умудрились проиграть Литве, Албании и Беларуси. Поэтому теперь нашим футболистам главное не выйти на игру так, будто они уже взяли три балла в карман. С холодной головой нужно "раскатать" оппонента и не дать ему даже шанса зацепиться за хотя бы одно очко.

Кто не сыграет?

Сборная Украины в этом поединке не сможет рассчитывать на вратарей: Георгия Бущана и Анатолия Трубина. Оба получили травмы. Игорь Харатин, Тарас Степаненко и Александр Зубков по разным причинам не попали в заявку.

Роман Яремчук оправился от температуры, но начнет ли игру с первых минут - большой вопрос. По крайней мере в заявку на матч он попал.

Ориентировочные составы

Украина: Ризнык, Миколенко, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Буяльский, Малиновский, Ярмоленко

Казахстан: Покатилов, Марочкин, Алип, Малый, Бейсебеков, Тагиберген, Куат, Валиуллин, Зайнутдинов, Мужиков, Щеткин

История противостояний

Украина и Казахстан ранее друг против друга играли в отборе на ЧМ-2006: тогда украинцы выиграли 2:1 и 2:0, а в квалификации на ЧМ-2010 снова наши победили - 3:1 и 2:1.

Слова перед игрой

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"По поводу Казахстана я скажу мнение: я посмотрел игру, которую сыграли в Киеве. Добротная и обученная команда. Считаю, будет тяжелый матч для нас. Украина хочет поехать в Катар - однозначно. Не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар, а мы хотим. Если мы сыграем неудачно, мы практически выбываем из гонки".

Ассистент главного тренера национальной сборной Казахстана Игорь Свечников также поделился ожиданиями от встречи:

"Любой положительный результат будет приемлемым для нас. Мы играем с командой, которая не так давно участвовала на Евро, и дошла там очень высоко. С такими соперниками достойно и приятно играть. Со своей стороны постараемся сделать все, чтобы показать хороший футбол".

Арбитр

Матч обслужит бригада рефери из Литвы во главе с Донатасом Румшасом.

Автор: Артем Будрин