Украинская команда готовится провести первую игру под руководством нового тренера.

1 сентября сборная Украины проведет свой четвертый поединок в квалификации на чемпионат мира по футболу-2022. "Желто-синяя" сборная отправится в гости в Казахстан.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Казахстан - Украина.

Букмекеры записали нашу сборную в фавориты противостояния. На победу украинской команды предлагается коэффициент 1,53, в то время, как на Казахстан - 7,40. Ничья оценивается коэффициентом 4,30.

На то, что Украина не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1,12. А вот на то, что Казахстан не уступит коэффициент высокий - 2,77.

Казахстан - Украина: перед матчем

Поединок с Казахстаном станет дебютным для Александра Петракова на посту тренера национальной сборной Украины.

Сборная Украины в третьем туре квалификации сенсационно потеряла очки в домашней игре против Казахстана (1:1).

Положение команд в группе D: Франция - 7 очков (3 игры), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).

Украина и Казахстан ранее друг против друга играли в отборе на ЧМ-2006: тогда украинцы выиграли 2:1 и 2:0, а в квалификации на ЧМ-2010 снова наши победили - 3:1 и 2:1.

Матч обслужит бригада арбитров из Литвы во главе с Донатасом Румшасом.

Автор: Артем Будрин