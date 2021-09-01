Сборная Украины попробует одержать первую победу в этой квалификации на мундиаль.

1 сентября сборная Украины в гостях сыграет против сборной Казахстана. Подопечные Александра Петракова проведут четвертый матч в отборочном цикле на ЧМ-2022. Команды встретятся на поле "Астана Арены" в Нур-Султане.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан - Украина.

Казахстан - Украина: где смотреть матч

Начало поединка - в 17:00.

Сборная Украины в третьем туре квалификации неожиданно допустила осечку в домашней игре против Казахстана (1:1). А положение команд в группе D на данный момент следующее: Франция - 7 очков (3 игры), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).

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Судить противостояние казахов и украинцев будет рефери из Литвы Донатас Румшас.

Квалификация ЧМ-2022, 4-й тур

Казахстан - Украина

Онлайн-трансляция матча

Тренерский штаб сборной Украины сможет рассчитывать на Романа Яремчука, который оправился от температуры, вызванной прививкой от коронавируса.

Для Александра Петракова игра с Казахстаном стоит особняком: 64-летний специалист дебютирует в кресле тренера национальной сборной Украины. Вот что наставник говорил перед игрой:

"Казахстан - добротная и обученная команда. Считаю, будет тяжелый матч для нас. Украина хочет поехать в Катар - однозначно. Не знаю, хочет ли поехать Казахстан в Катар, а мы хотим. Если мы сыграем неудачно, мы практически выбываем из гонки. У Казахстана всегда неплохие вратари, они выделяются. Вообще добротная команда".

Ассистент главного тренера национальной сборной Казахстана Игорь Свечников также поделился ожиданиями от встречи:

"Любой положительный результат будет приемлемым для нас. Мы играем с командой, которая не так давно участвовала на Евро, и дошла там очень высоко. С такими соперниками достойно и приятно играть. Со своей стороны постараемся сделать все, чтобы показать хороший футбол".

Автор: Артем Будрин