Казахстан - Украина: где смотреть матч квалификации ЧМ-2022

Наши футболисты продолжают бороться за попадание на мундиаль в Катар.

Сборная Украины 1 сентября сыграет матч 4-го тура отборочного цикла на чемпионат мира-2022. Команда Александра Петракова попытается одержать первую победу в этой квалификации. "Желто-синие" в Нур-Султане встретятся со сборной Казахстана. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан - Украина. Казахстан - Украина: где смотреть матч Прямую трансляцию противостояния украинской и казахстанской сборных можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина". Также прямой эфир поединка будет на телеканале "Футбол 1". Команды начнут игру в 17:00 1 сентября на поле "Астана Арены" в столице Казахстана - Нур-Султане. Читайте такжеКазахстан - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан - Украина: перед матчем Поединок с Казахстаном станет дебютным для Александра Петракова на посту тренера национальной сборной Украины.

Сборная Украины в третьем туре квалификации сенсационно потеряла очки в домашней игре против Казахстана (1:1).

Положение команд в группе D: Франция - 7 очков (3 игры), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).

Украина и Казахстан ранее друг против друга играли в отборе на ЧМ-2006: тогда украинцы выиграли 2:1 и 2:0, а в квалификации на ЧМ-2010 снова наши победили - 3:1 и 2:1.

Матч обслужит бригада арбитров из Литвы во главе с Донатасом Румшасом. Автор: Артем Будрин

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