Сборная Украины 1 сентября сыграет матч 4-го тура отборочного цикла на чемпионат мира-2022. Команда Александра Петракова попытается одержать первую победу в этой квалификации. "Желто-синие" в Нур-Султане встретятся со сборной Казахстана.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Казахстан - Украина.
Казахстан - Украина: где смотреть матч
Прямую трансляцию противостояния украинской и казахстанской сборных можно будет посмотреть на телеканале ТРК "Украина".
Также прямой эфир поединка будет на телеканале "Футбол 1".
Команды начнут игру в 17:00 1 сентября на поле "Астана Арены" в столице Казахстана - Нур-Султане.
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Казахстан - Украина: перед матчем
- Поединок с Казахстаном станет дебютным для Александра Петракова на посту тренера национальной сборной Украины.
- Сборная Украины в третьем туре квалификации сенсационно потеряла очки в домашней игре против Казахстана (1:1).
- Положение команд в группе D: Франция - 7 очков (3 игры), Украина - 3 (3), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2).
- Украина и Казахстан ранее друг против друга играли в отборе на ЧМ-2006: тогда украинцы выиграли 2:1 и 2:0, а в квалификации на ЧМ-2010 снова наши победили - 3:1 и 2:1.
- Матч обслужит бригада арбитров из Литвы во главе с Донатасом Румшасом.