Украинская Премьер-лига: все результаты 16-го тура, таблица

В чемпионате Украины уже стартовал второй круг.

С 26 по 29 ноября состоялись матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу. В рамках этого тура "Динамо" справилось с "Минаем", а "Шахтер" в непростом матче одолел "Ингулец". "Днепр-1" разгромил "Ворсклу" и вышел на третье место в турнирной таблице. Результаты матчей "Мариуполь" - "Львов" - 0:1 Гол: Довгий, 61 "Минай" - "Динамо" - 0:2 Голы: Цыганков, 12 (с пенальти), Шапаренко, 90+6 "Черноморец" - "Десна" - 0:1 Гол: Тотовицкий, 28 "Днепр-1" - "Ворскла" - 5:1 Голы: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихаленок, 58 - Кравчук, 84 "Ингулец" - "Шахтер" - 0:1 Гол: Тете, 32 "Рух" - "Металлист 1925" - 2:0 Голы: Борячук, 45+1, Климчук, 70 "Колос" - "Верес" - 1:0 Гол: Ильин, 64 "Александрия" - "Заря" - 0:1 Гол: Имереков, 16 Турнирная таблица Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 12 голов. Автор: Антон Дударь

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