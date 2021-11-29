Днепр-1 вышел на третье место / фото СК Днепр-1

С 26 по 29 ноября состоялись матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу.

В рамках этого тура "Динамо" справилось с "Минаем", а "Шахтер" в непростом матче одолел "Ингулец".

"Днепр-1" разгромил "Ворсклу" и вышел на третье место в турнирной таблице.

Результаты матчей

"Мариуполь" - "Львов" - 0:1

Гол: Довгий, 61

"Минай" - "Динамо" - 0:2

Голы: Цыганков, 12 (с пенальти), Шапаренко, 90+6

"Черноморец" - "Десна" - 0:1

Гол: Тотовицкий, 28

"Днепр-1" - "Ворскла" - 5:1

Голы: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихаленок, 58 - Кравчук, 84

"Ингулец" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Тете, 32

"Рух" - "Металлист 1925" - 2:0

Голы: Борячук, 45+1, Климчук, 70

"Колос" - "Верес" - 1:0

Гол: Ильин, 64

"Александрия" - "Заря" - 0:1

Гол: Имереков, 16

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

  • Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории. 
  • С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
  • Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 12 голов.

Автор: Антон Дударь