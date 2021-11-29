С 26 по 29 ноября состоялись матчи 16-го тура чемпионата Украины по футболу.
В рамках этого тура "Динамо" справилось с "Минаем", а "Шахтер" в непростом матче одолел "Ингулец".
"Днепр-1" разгромил "Ворсклу" и вышел на третье место в турнирной таблице.
Результаты матчей
"Мариуполь" - "Львов" - 0:1
Гол: Довгий, 61
"Минай" - "Динамо" - 0:2
Голы: Цыганков, 12 (с пенальти), Шапаренко, 90+6
"Черноморец" - "Десна" - 0:1
Гол: Тотовицкий, 28
"Днепр-1" - "Ворскла" - 5:1
Голы: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихаленок, 58 - Кравчук, 84
"Ингулец" - "Шахтер" - 0:1
Гол: Тете, 32
"Рух" - "Металлист 1925" - 2:0
Голы: Борячук, 45+1, Климчук, 70
"Колос" - "Верес" - 1:0
Гол: Ильин, 64
"Александрия" - "Заря" - 0:1
Гол: Имереков, 16
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное
- Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.
- С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 12 голов.