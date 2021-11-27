Голы забили Виктор Цыганков и Николай Шапаренко.

В поединке 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" в гостях одолело "Минай".

На 12-й минуте встречи лидер киевлян Виктор Цыганков реализовал пенальти. В компенсированное арбитром время к матчу точку в игре поставил Николай Шапаренко.

"Минай" продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице - у них 10 очков. "Динамо" набрало 41 зачетный пункт и вырвалось на первое место.

"Минай" - "Динамо" - 0:2

Голы: Цыганков, 12, Шапаренко, 90+6

"Минай": Кучер, Синегуб, Семенко (Матич, 46), Горин, Гончар, Петрусенко, Хахлев (Месхи, 46), Кулиев, Билоног (Селезнев, 46), Ахмедзаде (Коваленко, 82), Кныш (Кобак, 85)

"Динамо": Бущан, Сидорчук, Вербич (Де Пена, 62), Шапаренко, Шабанов, Цыганков (Антюх, 90+4), Миколенко, Гармаш (Шкурин, 76), Забарный, Буяльский, Кендзера (Караваев, 76)

Видео первого гола

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Автор: Артем Будрин