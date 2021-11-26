Львов в стартовом матче 16-го тура УПЛ справился с Мариуполем (видео)

"Львову" хватило одного мяча, чтобы взять три очка в гостевой дуэли с "Мариуполем".

В пятницу, 26 ноября, в стартовом матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" принимал "Львов". Поединок завершился минимальной победой гостей. Победу львовскому коллективу принес единственный в матче гол, забитый полузащитником Алексеем Довгим. Футболист "Львова" отметился на 61-й минуте встречи. "Мариуполь" - "Львов" - 0:1 Гол: Довгий (61) "Мариуполь": Турбаевский, Драмбаев (Босанчич, 88), Мампасси, Меличенко, Стасюк, Чех, Мишньов, Шостак (Хромей, 59), Топалов, Кащук (Микитишин, 76), Вьюнник "Львов": Ильющенков, Бусько, Антви (Крушинский, 76), Якимец, Политыло, Грысьо (Семенив, 59), Махмутович, Ременяк (Брикнер, 59), Шина (Нич, 52), Довгий, Лека Предупреждения: Чех (42) - Эрнест (45+1), Ременяк (54), Грысьо (55), Якимец (63), Брикнер (87) Видео гола: Украинская Премьер-лига: 16-й тур 16-й тур УПЛ проходит с 26 по 29 ноября: где и когда смотреть матчи.

После 15 туров "Динамо" и "Шахтер" набрали по 38 очков. Киевляне впереди за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Далее идут "Ворскла" и "Днепр-1", у которых по 31 очку.

Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" - он идет последним с 7 очками.

В активе "Львова" 16 набранных очков и 10-я позиция в турнирной таблице.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который забил 10 голов. Автор: Владимир Медяник

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