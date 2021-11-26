Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 16-го тура

В чемпионате Украины стартует второй круг.

С 26 по 29 ноября пройдут матчи 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Этот тур откроет второй круг чемпионата. Расписание матчей 26 ноября 19.30. "Мариуполь" - "Львов" Трансляция - "Футбол 1" 27 ноября 14.00. "Минай" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Черноморец" - "Десна" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Днепр-1" - "Ворскла" Трансляция - УНИАН ТВ 28 ноября 14.00. "Ингулец" - "Шахтер" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Рух" - "Металлист 1925" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Колос" - "Верес" Трансляция - "Футбол 1" 29 ноября 19.30. "Александрия" - "Заря" Трансляция - телеканалы "Футбол" Читайте такжеУПЛ назвала лучших игрока и тренера по итогам 15-го тура УПЛ: перед 16-м туром После 15 туров "Динамо" и "Шахтер" набрали по 38 очков. Киевляне впереди за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Далее идут "Ворскла" и "Днепр-1", у которых по 31 очку.

Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" - он идет последним с 7 очками.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который забил 10 голов. Автор: Антон Дударь

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