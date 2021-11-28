"Горняки" в непростом матче обыграли "Ингулец".

В рамках 16-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Кропивницком играл против "Ингульца".

"Горняки" проводили матч в несколько экспериментальном составе и одержали минимальную победу. Три очка "Шахтеру" принес гол Тете.

В чемпионской гонке донецкий клуб снова сравнялся с "Динамо" по набранным очкам (41), но уступает по разнице забитых и пропущенных мячей.

"Ингулец", у которого 10 очков, занимает 15-е место.

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"Ингулец" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Тете, 32

"Ингулец": Гальчук, Полегенько, Павлов, Ковалев (Салем, 46), Асмелаш (Смоляков, 46), Запорожец, Лупашко, Коваленко (Головкин, 81), Шишка, Шарай (Козак, 46), Гопей (Плохотнюк, 78)

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Бондарь, 72), Майкон (Бондаренко, 62), Маркос Антонио, Тете, Судаков (Марлос, 72), Мудрик (Сикан, 82), Педриньо (Соломон, 62)

Предупреждения: Гопей, Коваленко - Антонио, Сикан

Видео гола

Украинская Премьер-лига: 16-й тур

Автор: Антон Дударь