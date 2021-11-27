"Днепр-1" дома разбил вдребезги "Ворсклу" в рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Это был матч прямых претендентов на бронзовые медали чемпионата.
Центральный поединок тура оказался "в одни ворота". Артем Довбик хоть и не забил пенальти Дмитрию Ризныку, но оформил дубль, как и его партнер Алексей Гуцуляк. Александр Пихаленок тоже отметился забитым мячом.
За "Ворсклу" гол престижа забил Даниил Кравчук. Заметим, что Гуцуляк открыл счет в игре на 11-й секунде, что является самым быстрым голом текущего сезона.
Таким образом, "Днепр-1" потеснил полтавчан с третьего места турнирной таблицы. У команды Игоря Йовичевича 34 очка, у "Ворсклы" на три меньше и четвертая строчка.
"Днепр-1" - "Ворскла" - 5:1
Голы: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихаленок, 58 - Кравчук, 84
"Днепр-1": Кожокару, Кравченко, Нельсон, Сваток, Дубинчак, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк (Билл, 75), Джурасек (Ди Франко, 65), Назаренко (Лучкевич, 65), Довбик (Русин, 75)
"Ворскла": Ризнык, Яворский (Челядин, 46), Чеснаков, Тамм, Пуцлин, Пердута (Павлюк, 70), Якубу, О. Тилль (Кравчук, 67), Пешич, Кане (Хрипчук, 78), Рангел (Амилькар, 70)
Нереализованный пенальти: Довбик, 50 (вратарь)
Видео обзор поединка
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