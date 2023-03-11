"Заря" сохранила за собой третье место в турнирной таблице УПЛ.

В субботу, 11 марта, состоялись четыре матча 17-го тура украинской Премьер-лиги.

В первом матче игрового дня "Минай" неожиданно отобрал очки у "Александрии". Поединок команд завершился вничью со счетом 1:1. В составе закарпатского клуба отличился Витенчук, за александрийцев гол забил Третьяков.

Победы в этом туре одержали "Заря" и "Ингулец". Луганский клуб победил ФК "Львов" со счетом 3:1, а команда из Петрово нанесла поражение харьковскому "Металлисту" (2:1).

В заключительном матче первого игрового дня "Черноморец" сыграл вничью с "Металлистом 1925" (1:1). За "моряков" забил Алефиренко, а в составе харьковского клуба отличился Вачиберадзе.

УПЛ: результаты 17-го тура

"Минай" - "Александрия" - 1:1

Голы: Витенчук, 2 - Третьяков, 84

"Минай": Бандура, Гончар, Горин, Мельник, Булеза, Витенчук (Петька, 78), Шишка, Твердохлеб (Колесник, 90), Воробчак (Рогозинский, 90), Вишневский (Гечев, 86), Кравчук

"Александрия": Шевченко, Бабогло, Кулаков (Кобзарь, 63), Калитвинцев (Кожушко, 46), Третьяков, Мирошниченко, Цуриков, Рыбалка (Ковалец, 46), Бондаренко, Михайленко (Сигеев, 63), Мустафаев (В.Волошин, 85)

Обзор матча:

"Заря" – "Львов" - 3:1

Голы: Русин, 34, Имереков, 54, Булеца, 70 – Бугай, 87

"Заря": Сапутин, Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко, Булеца (Дрышлюк, 85), Бражко, Мышнев (Чурко, 75), Хлань (Антюх, 66), Герреро (Погорелый, 75), Русин (Хахлев, 86)

"Львов": Рыбка, Траоре, Никитюк, Габриэль, Кузык, Алибеков (Богунов, 68), Грисьо, Антонио, Беляев, Свржняк (Мильченко, 55), Эссеола (Бугай, 46)

Обзор матча:

"Ингулец" – "Металлист" – 2:1

Голы: Одарюк, 28, 77 – Пати, 64

"Ингулец": Паламарчук, Ковалев, Кучеренко, Ченбай (Мельничук, 67), Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев, Одарюк, Козак, Ситало (Марусич, 46)

"Металлист": Ермолов, Романюк (Порох, 90), Мизюк, Пати, Картушов, Ралюченко, Чайковский (Панасенко, 46), Демченко (Коркишко, 62), Бойчук, Наумец (Самуэль, 75), Прядун

Обзор матча:

"Черноморец" - "Металлист 1925" - 1:1

Голы: Алефиренко, 8 - Вачиберадзе, 19

"Черноморец": Непогодов, Путря, Гучек, Салюк, Брагару, Васильев, Бадибанга (Штогрин, 86), Демченко, Алефиренко, Кузык (Политыло, 86), Юсов (Гладкий, 83)

"Металлист 1925": Мозиль, Жычыков, Безуглый, Курило, Шершень, Мартынюк, Русин (Капинус, 87), Габелок, Вачиберадзе (Островский, 87), Дмитренко (Ременюк, 73), Бичек (Чирук, 66)

Обзор матча:

Турнирное положение команд в УПЛ

"Заря" набрала 34 очка за 17 игр и занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1926" с 20 баллами занимает 7-ю позицию. "Металлист" с 16 очками занимает 13-е место. У "Черноморца" и "Миная" по 15 очков и команды занимают 14 и 15 места соответственно. "Львов" с 12 баллами идет на последней строчке.

Лидируют в чемпионате Украины "Днепр-1" и "Шахтер". У команд по 36 набранных очков.

Свои матчи 17-го тура лидеры УПЛ сыграют в воскресенье, 12 марта. "Днепр-1" встретится с киевским "Динамо", а "горняки" померяются силами с "Кривбассом".

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