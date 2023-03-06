Главной сенсацией тура стало поражение "Динамо" в игре с "Ингульцом".

В понедельник, 6 марта, был сыгран заключительный поединок в рамках 16-го тура чемпионата Украины по футболу.

Главной сенсацией тура стало поражение киевского "Динамо" против "Ингульца". "Бело-синие" проиграли со счетом 0:2.

Потерял баллы в этом туре и лидер УПЛ - "Днепр-1" не смог обыграть "Александрию". Поединок завершился вничью (2:2).

Донецкий "Шахтер" воспользовался осечкой днепрян и сравнялся с ними по набранным очкам в турнирной таблице. В рамках 16-го тура "горняки" нанесли сокрушительное поражение "Металлисту 1925" (7:0).

Результаты всех матчей 16-го тура УПЛ

"Кривбасс" - "Колос" - 1:0

Гол: Вернидуб, 60

Обзор матча:

"Александрия" - "Днепр-1" - 2:2

Голы: Мустафаев, 31, 88 - Бланко, 23, Довбик, 58

Обзор матча:

"Верес" - "Черноморец" - 1:3

Голы: Маткобожик, 60 - Бадибанга, 13, Алефиренко, 76, Гладкий, 90+2, пен

Обзор матча:

"Динамо" - "Ингулец" - 0:2

Голы: Козак, 12, Одарюк, 43

Обзор матча:

"Ворскла" - "Заря" - 2:3

Голы: Сефери, 5, 16 - Бражко, 57, 90+3, Русин, 90+1

Обзор матча:

"Металлист" - "Рух" - 1:2

Голы: Панасенко, 49 - Климчук, 18, Карабин, 79

Обзор матча:

"Металлист 1925" - "Шахтер" - 0:7

Голы: Зубков, 5, 40, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66

Обзор матча:

"Львов" - "Минай" - 1:0

Гол: Ременяк, 77

Обзор матча:

Турнирная положение команд в УПЛ

После 16-ти туров первое место в турнирной таблице УПЛ занимает "Днепр-1", в активе которого 36 набранных очков. Столько же баллов и у донецкого "Шахтера". Днепряне опережают "горняков" благодаря победе в очной дуэли.

На третьей позиции с 31 баллом идет "Заря". Киевское "Динамо" занимает четвертую строчку. Команда Мирчи Луческу за 16 игр набрала 30 очков.

В зоне вылета находятся "Металлист" (13-е место, 16 баллов), "Черноморец" (14-е место, 14 баллов), "Минай" (15-е место, 14 баллов), "Львов" (16-е место, 12 баллов).

Добавим, что матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги будут сыграны 11-12 марта. Центральным поединком этого тура будет битва "Днепра-1" против "Динамо". В поединке первого круга команда Александра Кучера разгромила киевский клуб со счетом 3:0.

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