"Шахтер" сравнялся по количеству очков с "Днепром-1".

В воскресенье, 5 марта, были сыграны три матча 16-го тура украинской Премьер-лиги.

Самым результативным поединком этого игрового дня стала дуэль "Металлиста 1925" и "Шахтера". "Горняки" нанесли своему сопернику унизительное поражение, забив семь безответных голов. Дублем в этой игре отличился Александр Зубков, еще по голу забили Лассина Траоре, Богдан Михайличенко, Иван Петряк и Ярослав Ракицкий. Еще один мяч в собственные ворота забил игрок "Металлиста 1925" Игорь Курило.

Самым напряженным и интригующим матчем дня стал поединок "Ворсклы" и "Зари". Полтавский клуб выигрывал после первого тайма со счетом 2:0, но во втором тайме луганчанам удалось совершить потрясающий камбэк и вырвать победу в этом противостоянии. Отметим, что два гола футболисты "Зари" забили уже в компенсированное время.

Также в этот день состоялся поединок "Металлиста" и "Руха". Львовский клуб одержал победу в дуэли с харьковчанами со счетом 2:1. За "Рух" голы забили Юрий Климчук и Ярослав Карабин. В составе "желто-синих" отличился Сергей Панасенко.

УПЛ: результаты матчей 16-го тура

"Ворскла" - "Заря" - 2:3

Голы: Сефери, 5, 16 - Бражко, 57, 90+3, Русин, 90+1

"Ворскла": Исенко, Пердута, Рамирес, Чеснаков, Скляр, Павлюк, Юрченко (Яворский 74), Степанюк, Родригес Сантос, Сефери, Лопес Перейра (Хрипчук 63)

"Заря": Сапутин, Бутко, Имереков, Батагов, Вантух, Мишнев (Погорилый 78), Бражко, Русин (Хахлев 90+6), Булеца, Антюх (Хлань 63), Нагнойный (Герреро 46)

Обзор матча:

"Металлист" - "Рух" - 1:2

Голы: Панасенко, 49 - Климчук, 18, Карабин, 79

"Металлист": Ермолов, Романюк (Пати, 71), Мизюк, Порох, Картушов, Ралюченко, Чидомере (Панасенко, 46), Самуэль (Коркишко, 46), Наумец (Багачанский, 84), Прядун, Бойчук

"Рух": Панькив, Лях, Веремиенко (Слюбик, 52), Дидык, Мысык, Сапуга, Слюсар, Альваренга, Таллес (Карабин, 67), Соломон, Климчук

Обзор матча:

"Металлист 1925" – "Шахтер" - 0:7

Голы: Зубков, 5, 40, Михайличенко, 13, Траоре, 38, Курило, 56 (авт.), Петряк, 58, Ракицький, 66

"Металлист 1925": Сидоренко, Шершень, Курило, Безуглый, Жичиков, Я. Мартынюк, Ременюк (Абдуллаев, 46), Бычек (Дмитренко, 85), Вачиберадзе (Кравченко, 46), Русин (Игор, 67), Чирук (Островский, 68)

"Шахтер": Трубин, Михайличенко, Ракицкий, Бондарь, Конопля, Степаненко (Назарина, 46), Судаков (Очеретько, 71), Джурасек, Бондаренко (Криськив, 59), Зубков (Петряк, 46), Траоре (Сикан, 59)

Обзор матча:

Добавим, что ранее состоялись еще четыре матча в рамках 16-го тура УПЛ: "Кривбасс" на своем поле победил "Колос" (1:0), "Верес" уступил "Черноморцу" (1:3), "Александрия" и "Днепр-1" сыграли вничью (2:2), а киевское "Динамо" сенсационно проиграло в родных стенах "Ингульцу" (0:2).

Заключительный поединок 16-го тура первенства Украины состоится в понедельник, 6 марта - "Львов" встретится с "Минаем".

УПЛ: положение команд

Лидируют в турнирной таблице УПЛ "Днепр-1" и "Шахтер". У команд по 36 набранных очков. На третьей позиции идет "Заря" с 31 очком. Четвертая строчка за "Динамо". У "бело-синих" в активе 30 баллов.

Последнее место в турнирнорной таблице чемпионата Украины занимает "Львов" - 9 очков. По 14 баллов у "Черноморца" и "Миная", которые расположились на 14-м и 15-м местах соответственно.

Матчи 17-го тура чемпионата Украины по футболу пройдут с 11 по 12 марта.

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