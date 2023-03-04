В составе киевлян было двое молодых дебютантов.

В 16-м туре УПЛ киевское "Динамо" принимало дома "Ингулец" из Кировоградщины. Игра завершилась сенсационной победой команды из пгт Петрово.

В первом тайме гости дважды забили усилиями Казака Александра и Одарюка Владимира.

Таким образом, "Динамо" впервые в своей истории проиграло "Ингульцу".

Динамо – Ингулец – 0:2

Голы: Козак (12), Одарюк (44)

Динамо: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Шепелев (Бенито, 86), Буяльский, Н. Волошин (Царенко, 46), Кабаев (Гармаш, 46), Ванат (Лонвейк, 70)

Ингулец: Паламарчук, Ченбай, Кучеренко, Ковалев, Смоляков, Клименко, Кухарук, Нагиев (Мельничук, 51), Одарюк (Козыренко, 75), Козак, Ситало (Марусич, 87)

4 марта также состоялись еще два матча УПЛ. "Днепр-1" и "Александрия" расписали ничью 2:2, а "Черноморец" обыграл "Верес" со счетом 3:1.

Добавим, что для тренера "Ингульца" Сергея Ковальца это был дебютный матч во главе "красно-желтых".

УПЛ: турнирная таблица

"Динамо" идет на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ. В активе "бело-синих" 30 набранных очков. "Ингулец" заработал 16 баллов и занимает 11-ю строчку.

"Шахтер" расположился на втором месте с 33-я очками, а "Днепр-1" занимает первую строчку, набрав 36 баллов.

"Заря" на 4-й позиции - у нее 28 очков.