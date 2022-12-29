Известный украинский тренер и бывший футболист сборной Украины Сергей Ковалец возвращается к работе в украинской Премьер-лиге.
Опытный специалист стал главным тренером футбольного клуба "Ингулец", сообщает официальный сайт команды из Петрово.
В тренерский штаб Ковальца вошли Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко.
Напомним, "Ингулец" уволил главного тренера Сергея Лавриненко в середине ноября. Временно должность исполняющего обязанности главного тренера занимал Младен Бартулович. Под его руководством команда одержала две победы в трех играх.
На зимнюю паузу "Ингулец" ушел на 14-й позиции в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Петровцы набрали 13 очков и отстают от спасительного 12-го места всего на один пункт.
Добавим, что Сергей Ковалец не работал на уровне УПЛ после сезона 2011/12. За период своей карьеры 54-летний специалист тренировал такие команды, как "Металлист", "Львов", "Александрия", "Металлург" Запорожье, "Оболонь" и другие.
С 2012 по 2015 год возглавлял молодежную сборную Украины. Во главе команды выиграл Кубок Содружества-2014.