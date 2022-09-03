Столичный гранд пока что занимает 15-е место в турнирной таблице.

В 3-м туре УПЛ луганская "Заря" принимала киевское "Динамо". Матч завершился сенсацией: номинальные хозяева поля одержали победу над командой Мирчи Луческу.

Поединок прошел в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

"Заря" в первом тайме дважды забила, один из голов на счету Назария Русина, который является воспитанником "Динамо".

Видео дня

Во втором тайме киевляне сократили отставание - Владислав Ванат забил дебютный гол за "Динамо". Затем "Заря" осталась в меньшинстве из-за красной карточки Романа Вантуха, но все равно довела счет до 3:1. Виталий Буяльский на 83-й минуте забил "Заре" и установил на табло окончательный счет - 3:2.

Заря – Динамо – 3:2

Голы: Русин (7), Мишнев (35), Бражко (70) – Ванат (50), Буяльский (83)

Заря: Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко (Смиян, 80), Назарина, Мишнев (Бражко, 63), Русин (Снурницын, 71), Кристиан (Алефиренко (80), Нагнойный (Лунев, 63)

Динамо: Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера (Гармаш, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Кабаев (Беседин, 80), Караваев, Буяльский, Ванат

Напомним, что во 2-м туре УПЛ "Днепр-1" разгромил "Динамо" (3:0). Столичный гранд пока что занимает 15-е место в турнирной таблице.

9 сентября "Заря" сыграет против "Руха", а "Динамо" 11 сентября примет "Львов". 8 сентября киевляне проведут матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Фенербахче".

Вас также могут заинтересовать новости: