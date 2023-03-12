Победу киевскому клубу принес гол Виталия Буяльского.

В воскресенье, 12 марта, состоялся центральный матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Днепр-1" играл против "Динамо".

Матч проходил на стадионе "Авангард" в Ужгороде и завершился победой команды Мирчи Луческу со счетом 1:0.

Победу киевскому клубу в игре против лидера УПЛ принес гол Виталия Буяльского. Полузащитник "бело-синих" отличился на 41-й минуте матча.

"Днепр-1" - "Динамо" - 0:1

Гол: Буяльский, 41

"Днепр-1": Рыбак, Каплиенко (Амаш, 63), Адамюк, Сваток, Хайнер (Е.Пасич, 46), Пеглоу, Бабенко (Танчик, 82), Бланко, Пихаленок, Гуцуляк (Подлепенец, 19), Довбик

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Лонвейк, Бенито (Царенко, 58), Буяльский (Гармаш, 88), Кабаев (Н.Волошин, 88), Ванат (Рамирес, 73)

Обзор матча:

Из-за поражения в игре против киевского клуба "Днепр-1", вероятнее всего, потеряет лидерство в УПЛ. У команды Александра Кучера 36 набранных очков. "Шахтер" может стать единоличным лидером в турнирной таблице, если не проиграет в рамках 17-го тура "Кривбассу". Перед стартом этого тура в активе "горняков" было 36 очков.

Киевское "Динамо" за 17 матчей заработало 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ "бело-синие" сыграют против "Зари", а "Днепр-1" померяется силами с "Вересом". Оба матча состоятся 18 марта.

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