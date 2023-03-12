"Горняки" оторвались на три очка от "Днепра-1" в турнирной таблице первенства Украины.

В воскресенье, 12 марта, состоялся поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Кривбасс" противостоял "Шахтеру".

Встреча проходила в Кривом Роге на стадионе "Горняк" и завершилась со счетом 3:0 в пользу донецкого клуба.

Счет в игре был открыт во втором тайме - на 58-й минуте фантастическим голом с дальней дистанции отличился Георгий Судаков.

На 80-й минуте "горняки" удвоили преимущество - дебютный гол за "Шахтер" забил венесуэльский нападающий Кевин Келси. На 84-й минуте Марьян Швед с передачи Дмитрия Крыськива забил третий гол "Шахтера", установив финальный счет на табло.

"Кривбасс" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Судаков, 58, Келси, 80, Швед, 84

"Кривбасс": Сарнавский, Якимец, Бескоровайный, Вернидуб, Стецьков, Капич, Банада, Татарков, Задерака (Понедельник, 57), Хомченовский, Устименко (Дебелко, 68)

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Крысков, 60), Джурасек (Назарина, 71), Зубков (Швед, 71), Бондаренко, Судаков, Сикан (Келси, 60)

Предупреждения: Вернидуб, 12, Капич, 63

Обзор матча:

Победа над "Кривбассом" позволила "Шахтеру" единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ. В активе "горняков" 39 набранных очков. "Днепр-1" в 17-м туре чемпионата Украины проиграл "Динамо" (0:1) и с 36 баллами идет вторым. "Кривбасс" с 21 очком занимает седьмую позицию.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Руха" (19 марта), а "Кривбасс" померяется силами с "Львовом" (18 марта).

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