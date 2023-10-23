"Кривбасс" сохранил за собой лидерство в чемпионате Украины.

С 20 по 22 октября были сыграны матчи 11-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

В центральном поединке этого тура "Днепр-1" победил "Динамо". Игра проходила в Киеве и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Юрия Максимова.

Донецкий "Шахтер" в рамках 11-го тура разгромил черкасский ЛНЗ. Это была дебютная игра для Дарио Срны на посту исполняющего обязанности главного тренера "горняков".

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Также отметим победу "Кривбасса" в этом туре. Команда Юрия Вернидуба уверенно выиграла у харьковского "Металлиста 1925" и сохранила за собой лидерство в турнирной таблице. Уверенную победу в 11-м туре УПЛ одержал и житомирский клуб Полесье, идущий на второй строчке в таблице.

УПЛ-2023/24: результаты матчей 11-го тура

Пятница, 20 октября

"Оболонь" - "Заря" - 2:4

"Металлист 1925" - "Кривбасс" - 1:3

Суббота, 21 октября

"Черноморец" - "Минай" - 3:0

"Шахтер" - ЛНЗ - 3:0

"Александрия" - "Колос" - 0:1

Воскресенье, 22 октября

"Верес" - "Рух" - 2:5

"Ворскла" - "Полесье" - 0:3

"Динамо" - "Днепр-1" - 0:1

Положение команд в турнирной таблице УПЛ

Первое место в турнирной таблице УПЛ занимает криворожский "Кривбасс". В активе команды Юрия Вернидуба 23 набранных очка. На второй позиции с 22 баллами идет "Полесье". Третья строчка за "Шахтером" - 21 очко. Далее расположились "Рух" и "Черноморец" - по 19 очков.

Киевское "Динамо" сыграло 8 матчей из 11 и с 15 баллами занимает 7-ю позицию.

Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Заря" (13-е место, 9 очков), ЛНЗ (14-е место, 9 очков), "Верес" (15-е место, 6 очков), "Минай" (16-е место, 4 очка).

Напомним, действующим чемпионом Украины по футболу является донецкий "Шахтер".

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