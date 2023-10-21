Дарио Срна с победы дебютировал в качестве тренера.

В субботу, 21 октября, состоялся поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" встречался с черкасским ЛНЗ.

Игра проходила на стадионе "Арена Львов" и завершилась победой "горняков" со счетом 3:0.

Футболисты "Шахтера" открыли счет на 19-й минуте встречи - гол с передачи Александра Зубкова забил Даниил Сикан.

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Еще два мяча "горняки" забили в концовке матча - на 83-й и 90-й минутах дубль оформил венесуэльсский нападающий Кевин Келси.

"Шахтер" - ЛНЗ - 3:0

Голы: Сикан, 20, Келси, 83, 90

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Топалов (Азаров 57), Степаненко (Назарина 85), Бондаренко, Крыськив (Эгиналду 85), Зубков, Невертон (Судаков 58), Сикан (Келси 75)

ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Муравский, Селин (Ковалёв 79), Норенков, Насонов, Бойко, Рыбалка (Наумец 69), Шестаков (Олейник 75), Калюжный, Хобленко (Прядун 69)

Предупреждения: Бондаренко 34, Конопля 79

Отметим, что эта игра стала дебютной для Дарио Срны в роли тренера. Хорватский специалист накануне был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера", сменив на этой должности Патрика ван Леувена.

"Шахтер" набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице УПЛ. Черкасский ЛНЗ с 9 баллами занимает 14-е место.

В следующем туре чемпионата Украины "горняки" сыграют против одесского "Черноморца", а ЛНЗ встретится с киевской "Оболонью".

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