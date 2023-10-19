С 20 по 22 октября будут сыграны матчи 11-го тура Украинской Премьер-лиги.
Тур стартует в пятницу поединком киевской "Оболони" против "Зари". Также в этот день лидер УПЛ "Кривбасс" сыграет против харьковского "Металлиста 1925".
В субботу состоятся еще три поединка - одесский "Черноморец" примет "Минай", "Шахтер" встретится с черкасским ЛНЗ, а "Колос" отправится в гости к "Александрии".
В воскресенье львовский "Рух" в гостях померяется силами с "Вересом", "Ворскла" в Полтаве примет "Полесье". Также в этот день состоится центральный матч тура - киевское "Динамо" на своем поле примет "Днепр-1".
УПЛ-2023/24: расписание матчей 11-го тура
Пятница, 20 октября
- 17:00 "Оболонь" - Заря", Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ
- 19:00 "Металлист 1925" - "Кривбасс", Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ
Суббота, 21 октября
- 15:00 "Черноморец" - "Минай", Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ
- 17:00 "Шахтер" - ЛНЗ, Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ
- 19:00 "Александрия" - "Колос", Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ
Воскресенье, 22 октября
- 13:00 "Верес" - "Рух", Трансляция: YouTube-канал "Veres TV"
- 15:00 "Ворскла" - "Полесье", Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ
- 17:00 "Динамо" - "Днепр-1", Трансляция: Канал "2+2"
Положение команд в турнирной таблице УПЛ после 10-ти туров
Лидирует в турнирной таблице УПЛ "Кривбасс", набравший 20 очков. На второй позиции с 19 баллами идет житомирский клуб "Полесье". Третья строчка у "Шахтера", набравшего 18 очков. Далее расположились "Рух" и "Черноморец" - по 16 очков. "Динамо" занимает шестое место, заработав 15 очков.
Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 9 очков), "Заря" (14-е место, 6 очков), "Верес" (15-е место, 6 очков), "Минай" (16-е место, 4 очка).