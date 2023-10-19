Центральным матчем тура станет дуэль "Динамо" и "Днепра-1".

С 20 по 22 октября будут сыграны матчи 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

Тур стартует в пятницу поединком киевской "Оболони" против "Зари". Также в этот день лидер УПЛ "Кривбасс" сыграет против харьковского "Металлиста 1925".

В субботу состоятся еще три поединка - одесский "Черноморец" примет "Минай", "Шахтер" встретится с черкасским ЛНЗ, а "Колос" отправится в гости к "Александрии".

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В воскресенье львовский "Рух" в гостях померяется силами с "Вересом", "Ворскла" в Полтаве примет "Полесье". Также в этот день состоится центральный матч тура - киевское "Динамо" на своем поле примет "Днепр-1".

УПЛ-2023/24: расписание матчей 11-го тура

Пятница, 20 октября

17:00 "Оболонь" - Заря" , Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ

, Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ 19:00 "Металлист 1925" - "Кривбасс" , Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ

Суббота, 21 октября

15:00 "Черноморец" - "Минай" , Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ

, Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ 17:00 "Шахтер" - ЛНЗ , Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ

, Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ 19:00 "Александрия" - "Колос" , Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ

Воскресенье, 22 октября

13:00 "Верес" - "Рух" , Трансляция: YouTube-канал "Veres TV"

, Трансляция: YouTube-канал "Veres TV" 15:00 "Ворскла" - "Полесье" , Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ

, Трансляция: MEGOGO, Киевстар ТВ 17:00 "Динамо" - "Днепр-1" , Трансляция: Канал "2+2"

Положение команд в турнирной таблице УПЛ после 10-ти туров

Лидирует в турнирной таблице УПЛ "Кривбасс", набравший 20 очков. На второй позиции с 19 баллами идет житомирский клуб "Полесье". Третья строчка у "Шахтера", набравшего 18 очков. Далее расположились "Рух" и "Черноморец" - по 16 очков. "Динамо" занимает шестое место, заработав 15 очков.

Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 9 очков), "Заря" (14-е место, 6 очков), "Верес" (15-е место, 6 очков), "Минай" (16-е место, 4 очка).

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