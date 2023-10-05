10-й тур УПЛ откроет поединок житомирского "Полесья" против киевского "Динамо".

С 6 по 8 октября будут сыграны матчи десятого тура Украинской Премьре-лиги сезона-2023/24.

Стартует тур в пятницу, 6 октября, поединком "Полесья" против "Динамо". Матч, который претендует на роль центрального в этом туре, пройдет в Житомире на стадионе "Центральный".

В субботу будут сыграны еще три поединка: "Днепр-1" примет ривненский "Верес", "Александрия" отправится в Черкассы в гости к ЛНЗ, а "Колос" померяется силами с полтавской "Ворсклой".

Видео дня

Завершится тур в воскресенье, 8 октября. В этот игровой день пройдут три встречи. Самым интересным поединком будет дуэль "Кривбасса" и "Черноморца". Игра пройдет в Кривом Роге. В других матчах игрового дня "Рух" примет "Минай", а "Металлист 1925" отправится в гости к "Оболони".

Украинская Премьер-лига: расписание матчей 10-го тура

Пятница, 6 октября

15:00 "Полесье" - "Динамо"

Суббота, 7 октября

13:00 "Днепр-1" - "Верес"

15:00 ЛНЗ - "Александрия"

17:00 "Колос" - "Ворскла"

Воскресенье, 8 октября

13:00 "Оболонь" - "Металлист 1925"

15:00 "Рух" - "Минай"

17:00 "Кривбасс" - "Черноморец"

Добавим, что поединок 10-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером" был перенесен на неопределенный срок.

Положение команд в турнирной таблице УПЛ

После 9-ти туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины донецкий "Шахтер". В активе "горняков" 18 набранных очков. На втором месте идет "Кривбасс" с 17 баллами. Далее расположились "Полесье" и "Черноморец" - по 16 очков.

Киевское "Динамо" идет на пятой строчке с 15 баллами в активе. Отметим, что у "бело-синих" есть еще три матча в запасе.

Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 8 очков), "Заря" (14-е место, 6 очков), "Верес" (15-е место, 6 очков), "Минай" (16-е место, 3 очка).

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