С 6 по 8 октября будут сыграны матчи десятого тура Украинской Премьре-лиги сезона-2023/24.
Стартует тур в пятницу, 6 октября, поединком "Полесья" против "Динамо". Матч, который претендует на роль центрального в этом туре, пройдет в Житомире на стадионе "Центральный".
В субботу будут сыграны еще три поединка: "Днепр-1" примет ривненский "Верес", "Александрия" отправится в Черкассы в гости к ЛНЗ, а "Колос" померяется силами с полтавской "Ворсклой".
Завершится тур в воскресенье, 8 октября. В этот игровой день пройдут три встречи. Самым интересным поединком будет дуэль "Кривбасса" и "Черноморца". Игра пройдет в Кривом Роге. В других матчах игрового дня "Рух" примет "Минай", а "Металлист 1925" отправится в гости к "Оболони".
Украинская Премьер-лига: расписание матчей 10-го тура
Пятница, 6 октября
- 15:00 "Полесье" - "Динамо"
Суббота, 7 октября
- 13:00 "Днепр-1" - "Верес"
- 15:00 ЛНЗ - "Александрия"
- 17:00 "Колос" - "Ворскла"
Воскресенье, 8 октября
- 13:00 "Оболонь" - "Металлист 1925"
- 15:00 "Рух" - "Минай"
- 17:00 "Кривбасс" - "Черноморец"
Добавим, что поединок 10-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером" был перенесен на неопределенный срок.
Положение команд в турнирной таблице УПЛ
После 9-ти туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины донецкий "Шахтер". В активе "горняков" 18 набранных очков. На втором месте идет "Кривбасс" с 17 баллами. Далее расположились "Полесье" и "Черноморец" - по 16 очков.
Киевское "Динамо" идет на пятой строчке с 15 баллами в активе. Отметим, что у "бело-синих" есть еще три матча в запасе.
Внизу турнирной таблицы УПЛ ситуация следующая: "Александрия" (13-е место, 8 очков), "Заря" (14-е место, 6 очков), "Верес" (15-е место, 6 очков), "Минай" (16-е место, 3 очка).