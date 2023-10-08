Победу киевскому клубу принес гол Игоря Краснопира.

В воскресенье, 8 октября, состоялся поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Оболонь" принимала харьковский "Металлист 1925".

Игра проходила на стадионе "Оболонь Арена" в Киеве и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в игре, решивший исход этой встречи, был забит на 33-й минуте - отличился Игорь Краснопир. Ассистировал ему Валерий Дубко.

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Отметим, что "Металлист 1925" заканчивал эту игру вдевятером. Сначала на 60-й с поля был удален Игорь Курило, затем на 80-й минуте - Олег Мозиль.

"Оболонь" - "Металлист 1925" - 1:0

Гол: Краснопир, 33

"Оболонь": Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Мороз, Дубко, Мединский (Нагиев, 90), Косовский, Суханов (Тарануха, 46), Краснопир

"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков, Фарина, Курило, Червак, Габелок, Ари Моура (Русин Р., 46), Вачиберадзе (Бычек, 75), Сидоров (Юсов, 46), Дмитренко (Ткачук Е., 62), Борячук (Чирук, 75)

Предупреждения: Прокопенко (40), Суханов (45+3), Мороз (74), Дубко (76) – Курило (9)

Удаления: Курило (60), Мозиль (79)

Победа в этой игре позволила "Оболони" обойти "Металлист 1925" в турнирной таблице УПЛ и подняться на 10-е место. В активе "пивоваров" 12 очков, у харьковчан - 11 баллов.

В следующем туре чемпионата Украины "Оболонь" сыграет против луганской "Зари", а "Металлист 1925" встретится с криворожским "Кривбассом".

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