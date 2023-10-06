Победу "Полесью" принесли голы Крушинского, Будковского и Козака.

В пятницу, 6 октября, состоялся центральный поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Полесье" принимало киевское "Динамо".

Встреча команд проходила на стадионе "Центральный" в Житомире и завершилась со счетом

"Бело-синие" очень быстро повели в счете - уже на 4-й минуте встречи мяч в сетку ворот "Полесья" отправил Виталий Буяльский. Ассистировал ему Назар Волошин.

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Отыграться житомирскому клубу удалось на 15-й минуте - гол после передачи Богдана Кушниренко забил Борис Крушинский.

На старте второго тайма подопечные Мирчи Луческу во второй раз вышли вперед - пенальти реализовал Виталий Буяльский.

На 64-й минуте "Полесью" удалось счет сравнять - забитый мяч в активе Будковского. Спустя шесть минут хозяева поля забили еще раз и повели в счете - отличился Артем Козак.

"Полесье" – "Динамо" 3:2

Голы: Крушинский 15, Будковский 62, Козак 70 – Буяльский 4, 50 пен

"Полесье": Бойко, Морозко, Чоботенко, Крушинский (Гитченко 72), Шабанов, Смоляков, Козак, Кушниренко, Танковский (Огиря 84), Макуана, Ариэльсон (Будковский 62)

"Динамо": Бущан, Тымчик (Бенито 71), Дячук, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Караваев, Буяльский, Волошин (Кабаев 71), Ванат

Предупреждения: Ариэльсон 16, Морозко 49, Морозко 57 – Волошин 45, Тымчик 61

Удаления: Морозко 57 (вторая желтая) - Караваев 90+1 (грубая игра)

Благодаря победе в этой игре "Полесье" вышло на первое место в турнирной таблице УПЛ. В активе житомирского клуба 19 набранных очков. "Динамо" с 15 баллами занимает пятое место.

Добавим, что после десяти туров в активе "Полесья" очков набранных очков. Команда занимает место место в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" с очки баллами идет на место позиции. Стоит отметить, что у "бело-синих" есть еще три игры в запасе.

В следующем туре чемпионата Украины "Динамо" сыграет против "Днепра-1", а "Полесье" встретится с полтавской "Ворсклой".

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