В пятницу, 20 октября, состоялся поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором харьковский "Металлист 1925" противостоял "Кривбассу".
Встреча команд проходила на стадионе "Левый Берег" в Киеве и завершилась победой криворожского клуба со счетом 3:1.
Подопечные Юрия Вернидуба очень быстро повели в счете - уже на 3-й минуте игры Максим Задерака забил после передачи Никиты Татаркова. На 32-й минуте игры "Кривбасс" удвоил свое преимущество - гол с передачи Романа Дебелко забил Олег Кожушко.
Спустя семь минут футболисты "Металлиста 1925" один мяч отыграли, отличился Бека Вечиберадзе. Однако зацепиться за очки в этой игре подопечным Эмара не удалось. На 68-й минуте Максим Задерака оформил дубль и поставил точку в этой игре.
"Металлист 1925" - "Кривбасс" - 1:3
Голы: Вачиберадзе, 39 - Задерака, 3, 68, Кожушко, 32
"Металлист 1925": Сидоренко, Жичиков, Ткачук Евгений, Безуглый, Фарина (Капинус 79), Габелок, Русин (Ари Моура 79), Вачиберадзе, Мартынюк (Юсов 59), Дмитренко (Бычек 59), Борячук (Сидоров 59)
"Кривбасс": Клищук, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник, Дибанго, Бизимана (Семотюк 46), Дебелко, Кузык (По 53), Татарков (Гончарук 90+2), Задерака (Близниченко 90+2), Кожушко (Принс 84)
Предупреждения: Стецьков 90, Бизимана 45 - Борячук 25, Дмитренко 42
Победа в этой игре позволила "Кривбассу" сохранить за собой лидерство в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе команды Юрия Вернидуба 23 набранных очка. "Металлист 1925" с 11 баллами идет на 11-й позиции.
В следующем туре чемпионата Украины "Кривбасс" сыграет против "Днепра-1", а "Металлист 1925" встретится с полтавской "Ворсклой".