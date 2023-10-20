Победу криворожскому клубу принесли голы Максима Задераки и Олега Кожушко.

В пятницу, 20 октября, состоялся поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором харьковский "Металлист 1925" противостоял "Кривбассу".

Встреча команд проходила на стадионе "Левый Берег" в Киеве и завершилась победой криворожского клуба со счетом 3:1.

Подопечные Юрия Вернидуба очень быстро повели в счете - уже на 3-й минуте игры Максим Задерака забил после передачи Никиты Татаркова. На 32-й минуте игры "Кривбасс" удвоил свое преимущество - гол с передачи Романа Дебелко забил Олег Кожушко.

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Спустя семь минут футболисты "Металлиста 1925" один мяч отыграли, отличился Бека Вечиберадзе. Однако зацепиться за очки в этой игре подопечным Эмара не удалось. На 68-й минуте Максим Задерака оформил дубль и поставил точку в этой игре.

"Металлист 1925" - "Кривбасс" - 1:3

Голы: Вачиберадзе, 39 - Задерака, 3, 68, Кожушко, 32

"Металлист 1925": Сидоренко, Жичиков, Ткачук Евгений, Безуглый, Фарина (Капинус 79), Габелок, Русин (Ари Моура 79), Вачиберадзе, Мартынюк (Юсов 59), Дмитренко (Бычек 59), Борячук (Сидоров 59)

"Кривбасс": Клищук, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник, Дибанго, Бизимана (Семотюк 46), Дебелко, Кузык (По 53), Татарков (Гончарук 90+2), Задерака (Близниченко 90+2), Кожушко (Принс 84)

Предупреждения: Стецьков 90, Бизимана 45 - Борячук 25, Дмитренко 42

Победа в этой игре позволила "Кривбассу" сохранить за собой лидерство в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе команды Юрия Вернидуба 23 набранных очка. "Металлист 1925" с 11 баллами идет на 11-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины "Кривбасс" сыграет против "Днепра-1", а "Металлист 1925" встретится с полтавской "Ворсклой".

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