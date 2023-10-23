Судьбу поединка решил гол Алексея Гуцуляка.

В воскресенье, 22 октября, состоялся центральный поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало "Днепр-1".

Встреча команд проходила в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Матч завершился неожиданной победой гостей. Единственный гол, который решил судьбу поединка, забил Алексей Гуцуляк. Форвард "Днепра-1" отличился на 13-й минуте после передачи Александра Филиппова.

"Динамо" - "Днепр-1" - 0:1

Гол: Гуцуляк 13

"Динамо": Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Вивчаренко (Дубинчак 46), Бражко, Андриевский (Шапаренко 65), Волошин (Кабаев 65), Буяльский, Шепелев (Бенито 65), Ванат (Царенко 82)

"Днепр-1": Волынец, Кравец (Каплиенко 77), Сарапий, Сваток, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Леднев, Пихаленок, Гуцуляк (Танчик 61), Филиппов (Андре 66)

Предупреждения: Шепелев 51, Бенито 67, Дубинчак 70 - Рубчинский 21, Сарапий 31, Гуцуляк 40, Каплиенко 90+4

Обзор матча:

Благодаря победе в этой игре "Днепр-1" поднялся на 6-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды Юрия Максимова 18 набранных очков. "Динамо" с 15 баллами идет на седьмой позиции.

В следующем туре чемпионата Украины "Динамо" сыграет против "Колоса", а "Днепр-1" встретится с полтавской "Ворсклой".

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