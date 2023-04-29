"Шахтер" продолжает удерживать лидерство в УПЛ.

С 28 по 29 апреля были сыграны матчи 23-го тура украинской Премьер-лиги.

Все лидеры чемпионата одержали победы в этом туре: "Шахтер" выиграл у "Колоса", "Днепр-1" одолел "Ингулец", "Заря" разбила "Черноморец", а "Динамо" взяло верх в противостоянии с "Металлистом".

Неожиданно в этом туре поражение потерпела "Александрия". Команда Руслана Ротаня уступила криворожскому "Кривбассу".

Самым зрелищным поединком тура стала дуэль "Вереса" и "Львова", которая завершилась победой подопечных Юрия Вирта со счетом 3:2.

Два поединка 23-го тура завершились вничью: "Рух" против "Ворсклы" и "Миная" с "Металлистом 1925".

Результаты всех матчей 23-го тура УПЛ

"Металлист" - "Динамо" - 1:3

Голы: Прядун, 81 - Сирота, 70, Ванат, 76, Вивчаренко, 90+1

Обзор матча:

"Верес" - "Львов" - 3:2

Голы: Кучеров, 13, Близниченко, 18, Шестаков, 49 - Свржняк, 4, 45

Обзор матча:

"Колос" - "Шахтер" - 1:3

Голы: Ориховский, 13 - Бондаренко, 47 пен, Траоре, 52, Келси, 80

Обзор матча:

"Заря" - "Черноморец" - 3:1

Голы: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 80 - Ермаков, 45

Обзор матча:

"Минай" - "Металлист 1925" - 1:1

Голы: Витенчук, 73 пен - Безуглый, 52

Обзор матча:

"Ингулец" - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Довбик, 58 пен, Когут, 63

Обзор матча:

"Кривбасс" - "Александрия" - 2:1

Голы: Стецьков, 65, Мыкытышин, 81 - Мирошниченко, 90+2

Обзор матча:

"Рух" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Климчук, 90+1 пен - Степанюк, 56

Обзор матча:

Турнирное положение команд в УПЛ

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины донецкий "Шахтер", в активе которого 56 очков. Вторая позиция за "Днепром-1" - 51 очко. Третью строчку занимает "Заря" - 49 очков. На четвертом месте идет киевское "Динамо", которое набрало 44 балла.

В зоне вылета находятся "Минай" (13-е место, 23 очка), "Рух" (14-е место, 20 очков), "Металлист" (15-е место, 19 очков) и "Львов" (16-е место, 13 очков).

Поединки 24-го тура украинской Премьер-лиги будут сыграны 3 и 4 мая.

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