Победу "Днепру-1" принесли голы Артема Довбика и Игоря Когута.

В субботу, 29 апреля, состоялся поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Ингулец" принимал "Днепр-1".

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Александра Кучера.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Счет в игре был открыт на 58-й минуте встречи - пенальти реализовал нападающий "Днепра-1" Артема Довбика.

На 63- й минуте матча Игорь Когут с передачи Александра Сватка забил второй гол днепрян, установив финальный счет на табло.

"Ингулец" - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Довбик, 58 (пен.), Когут, 63

"Ингулец": Билык, Смоляков, Поспелов, Ковалев, Нагиев, Кучеренко (Резепов, 64), Запорожец, Клименко (Сидоренко, 86), Головкин (Одарюк, 64), Кухарук (Козиренко, 73), Марусич (Коробенко, 73)

"Днепр-1": Рыбак, Матаррита (Назаренко, 68), Сваток, Сарапий, Адамюк, Когут (Рубчинский, 68), Бабенко, Бланко (Пеглоу, 68), Пихаленок (Танчик, 85), Гуцуляк (Пидлепенец, 85), Довбик

Предупреждения: Запорожец - Бланко, Когут, Матаррита, Сарапий, Пихаленок

Обзор матча:

"Днепр-1" занимает второе место в турнирной таблице УПЛ с 51 очком в активе. Отставание от "Шахтера", который идет на первом месте, составляет 5 очков. "Ингулец" с 26 баллами идет на 10-й строчке.

В следующем туре УПЛ "Ингулец" сыграет против "Кривбасса" (4 мая), а "Днепр-1" померяется силами с "Металлистом" (3 мая).

Вас также могут заинтересовать новости: