Победу "Динамо" принесли голы Сироты, Ваната и Вивчаренко

В пятницу, 28 апреля, состоялся поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Металлист" играл против "Динамо".

Игра проходила на стадионе "Авангард" в Ужгороде и завершилась со счетом 1:3 в пользу киевского клуба.

Первый тайм команды сыграли без забитых голов.

В дебюте второго тайма харьковский клуб остался в меньшинстве - на 49-й минуте прямую красную карточку получил Юрий Романюк за срыв потенциально голевой атаки.

Первый гол в игре был забит на 70-й минуте - фантастическим ударом с дальней дистанции отличился Александр Сирота. На 75-й минуте футболисты "Динамо" удвоили свое преимущество - с передачи Кабаева забил Ванат.

На 81-й минуте "Металлист" воспользовался грубой ошибкой Попова и сократил разрыв в счете - гол забил Максим Прядун.

В компенсированное время Константин Вивчаренко забил третий гол "Динамо" в этой игре, установив финальный счет на табло.

"Металлист" - "Динамо" - 1:3

Голы: Прядун, 81 - Сирота, 70, Ванат, 75, Вивчаренко, 90+1

"Металлист": Ермолов, Романюк, Пати, Порох, Коррал, Картушов. Ралюченко, Демченко, Чайковский (Бойчук, 46, Наумец, 72), Панасенко (Багачанский, 60), Прядун

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Сидорчук, Ванат (Рамирес, 78), Андриевский, Тымчик, Дячук (Попов, 78), Буяльский, Сирота, Бенито (Диалло, 78), Волошин (Кабаев, 46)

Видео гола Сироты:

Отметим, что эта игра стала дебютом для Александра Шовковского на посту главного тренера "Динамо". Легендарный экс-вратарь "бело-синих" временно возглавил киевский клуб, пока Мирча Луческу находится на больничном.

Благодаря победе в этой игре "Динамо" набрало 44 очка и занимает четвертую позицию в турнирной таблице УПЛ. "Металлист" с 19 баллами остается на 15-й строчке.

В следующем туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Ворсклы" (4 мая), а "Металлист" встретится с "Днепром-1" (3 мая).

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