Победу "Заре" принесли голы Герреро, Антюха и Русина.

В субботу, 29 апреля, состоялся поединок 23-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались луганская "Заря" и одесский "Черноморец".

Игра проходила на стадионе "Динамо" им. Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 3:1 в пользу луганчан.

Номинальные хозяева поля открыли счет в игре на 16-й минуте - с передачи Владимира Бражко гол забил Эдуардо Герреро. На 34-й минуте встречи Денис Антюх удвоил преимущество луганского клуба. В концовке первого тайма "Черноморцу" удалось сократь разрыв в счете - после передачи Зиги Бадибанга гол забил Виталий Ермаков.

Во втором тайме "Заря" забила третий гол в ворота "моряков" - на 79-й минуте отличился Назарий Русин. Ассистировал ему Эдуардо Герреро.

"Заря" - "Черноморец" - 3:1

Голы: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 - Ермаков, 44

"Заря": Сапутин, Бутко, Имереков, Батагов, Вантух, Бражко, Шахов, Русин (Полегенько, 83), Булеца (Мишнев, 61), Антюх (Дришлюк, 82), Герреро (Погорилый, 90)

"Черноморец": Непогодов, Салюк, Ермаков, Гучек (Штогрин, 71), Путря, Кузик, Васильев (Политыло, 80), Демченко, Бадибанга, Авагимян (Войтиховский, 78), Брагару

Предупреждение: Имереков - Авагимян, Гучек

Обзор матча:

"Заря" набрала 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Черноморец" с 23 баллами идет на 12-й позиции.

В следующем туре УПЛ луганская "Заря" сыграет против "Вереса", а "Черноморец" встретится с "Колосом". Оба поединка состоятся 3 мая.

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