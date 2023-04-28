Победу "горнякам" принесли голы Бондаренко, Траоре и Келси.

В пятницу, 28 апреля, в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" играл против "Колоса".

Игра проходила на стадионе "Колос" и завершилась со счетом 3:1 в пользу "горняков".

Хозяева поля первыми открыли счет в игре - на 15-й минуте встречи отличился Павел Ориховский после паса Сергея Чоботенко.

На старте второго тайма "Шахтеру" удалось сравнять счет в поединке - пенальти реализовал Артем Бондаренко. На 52-й минуте "горняки" вышли вперед благодаря голу Лассины Траоре.

На 80-й минуте Кевин Келси забил третий гол "горняков", установив финальный счет на табло.

"Колос" - "Шахтер" - 1:3

Голы: Ориховский, 13 - Бондаренко, 48 (пен.), Траоре, 52, Келси, 80

"Колос": Волынец, Черноморец, Чоботенко, Гончаренко (Новак, 71), Кравченко, Милько, Богданов, Болбат (Гусол, 86), Ориховский (Исаенко, 76), Ильин (Велетень, 86), Лысенко (Попов, 72)

"Шахтер": Трубин, Михайличенко (Топалов, 86), Матвиенко, Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 46), Степаненко, Судаков, Джурасек (Зубков, 46), Бондаренко, Швед (Тотовицкий, 74), Траоре (Келси, 79)

Предупреждения: Волынец, 53, Богданов, 64 – Михайличенко, 73, Бондаренко, 90+4

Обзор матча:

"Шахтер" набрал 56 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. Отрыв от "Днепра-1" составлет 8 очков, но у днепрян на две игры сыграно меньше. "Колос" с 30 баллами занимает 6-ю позицию.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Миная", а "Колос" померяется силами с "Черноморцем". Оба матча пройдут 3 мая.

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