20-й тур УПЛ стартует 7 апреля поединком "Ворсклы" против "Ингульца".

С 7 по 9 апреля будут сыграны восемь матчей в рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Тур будет открыт в пятницу, 7 апреля, поединком "Ворсклы" против "Ингульца".

Еще четыре матча состоятся в субботу: "Динамо" померяется силами с "Минаем", "Шахтер" сыграет с "Металлистом", "Кривбас" встретится с "Зарей", а "Рух" примет "Верес",

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Заключительные игры 20-го тура пройдут в воскресенье. В этот день "Днепр-1" в Ужгороде примет "Львов", "Черноморец" отправится в гости к "Александрии", а "Колос" встретится с "Металлистом 1925".

Расписание матчей 20-го тура УПЛ

7 апреля

15:00 "Ворскла" – "Ингулец", прямая трансляция - Setanta Sports

8 апреля

13:00 "Динамо" – "Минай", прямая трансляция - 2+2

14:00 Шахтер – "Металлист", прямая трансляция - Setanta Sports

15:00 "Кривбасс" – "Заря", прямая трансляция - Setanta Sports

15:00 "Рух" – "Верес", прямая трансляция - УНИАН

9 апреля

13:00 "Днепр-1" – "Львов", прямая трансляция - УНИАН

13:00 "Александрия" – "Черноморец", прямая трансляция - Setanta Sports

15:00 "Колос" – "Металлист 1925", прямая трансляция - Setanta Sports

Турнирное положение команд в УПЛ

На первой позиции в турнирной таблице УПЛ идет донецкий "Шахтер", который набрал 43 очка. Вторая позиция за "Днепром-1" - 42 очка. На третьей строчке с 40 баллами идет луганская "Заря". На четвертом месте "Динамо" Киев - 36 баллов.

В зоне вылета находятся "Металлист" (13-е место, 18 очков), "Верес" (14-е место, 18 очков), "Рух" (15-е место, 17 очков) и "Львов" (16-е место, 13 очков).

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