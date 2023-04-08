Победу "горнякам" принес точный удар Артема Бондаренко.

В субботу, 8 апреля, состоялся поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" противостоял "Металлисту".

Игра проходила в Ужгороде на стадионе "Авангард" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".

Первый тайм команды сыграли без забитых голов. Единственный мяч в этой встрече был забит в середине второй половины игры. На 64-минуте с передачи Георгия Судакова гол забил Артем Бондаренко.

"Шахтер" - "Металлист" - 1:0

Гол: Бондаренко, 64

"Шахтер": Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков, Гочолеишвили, Сикан (Траоре, 61), Криськив (Топалов, 61), Джурасек (Очеретько, 41), Бондаренко, Матвиенко, Ракицкий

"Металлист": Ермолов, Романюк, Мизюк, Порох, Коррал, Чайковский (Панасенко, 69), Ралюченко, Демченко, Прядун, Картушов (Наумец, 63), Бойчук

Предупреждения: Степаненко, 28, Бондарь, 55 – Ралюченко, 33

Видео гола:

Благодаря победе в этой игре "Шахтер" набрал 46 очков и сохранит за собой лидерство в УПЛ по итогам этого тура. У "Днепра-1", который идет вторым, 42 очка и игра в запасе. "Металлист" с 18 баллами занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Украины и рискует вылететь в Первую лигу.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Львова" (12 апреля), а "Металлист" встретится с "Вересом" (15 апреля).

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