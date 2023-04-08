Победу киевскому клубу принесли голы Царенко и Ваната.

В субботу, 8 апреля, состоялся поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" противостояло "Минаю".

Игра проходила на стадионе "Динамо" им. Лобановского в Киеве и завершилась победой "бело-синих" со счетом 2:0.

Счет в игре был открыт на 35-й минуте встречи - с передачи Джастина Лонвейка забил Антон Царенко.

Во втором тайме подопечные Мирчи Луческу удвоили свое преимущество, благодаря точному удару Владислава Ваната. Ассистировал молодому нападающему "бело-синих" Владимир Шепелев.

"Динамо" - "Минай" - 2:0

Голы: Царенко, 35, Ванат, 62

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Царенко, Шепелев, Бенито, Ванат

"Минай": Бандура, Гончар, Мельник, Немчанинов, Кравчук, Булеза, Витенчук, Шишка, Гечев, Коломоец, Твердохлеб

Видео голов:

Победа в этой игре позволила "Динамо" набрать 39 очков и сократить отставание от "Зари", которая идет на третьей строчке в турнирной таблице с 40 баллами в активе. "Минай" за 20 матчей заработал 18 баллов и занимает 15-е место.

В следующем туре УПЛ киевское "Динамо" сыграет против "Руха", а "Минай" встретится с "Кривбассом". Оба поединка состоятся 14 апреля.

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