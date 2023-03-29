1 апреля матчем "Минай" - "Ингулец" стартует 19-й тур первенства Украины по футболу.

С 1 по 2 апреля будут сыграны поединки в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги.

В программе тура восемь игр, которые разбиты на два игровых дня: 4 матча запланированы на субботу, 1 апреля. Еще 4 игры состоятся в воскресенье.

Программу 19-го тура откроет игра аутсайдеров лиги - "Минай" на своем поле примет "Ингулец".

Видео дня

Также в этот день состоятся матчи "Металлиста" с "Колосом", "Вереса" и "Кривбасса", а также дуэль "Александрии" и "Ворсклы".

В воскресенье, 2 апреля, свои матчи сыграют лидеры первенства: "Шахтер" померяется силами с "Черноморцем", "Днепр-1" сыграет с "Металлистом 1925", "Заря" встретится с "Рухом", а "Динамо" будет играть против "Львова".

Расписание матчей 19-го тура УПЛ

1 апреля

12:00 "Минай" - "Ингулец", прямая трансляция - Setanta Sports

13:00 "Металлист" - "Колос", прямая трансляция - УНИАН

14:00 "Верес" - "Кривбасс", прямая трансляция - Setanta Sports

15:00 "Александрия" - "Ворскла", прямая трансляция - Setanta Sports

2 апреля

13:00 "Львов" - "Динамо", прямая трансляция - Setanta Sports

14:00 "Металлист 1925" - "Днепр-1", прямая трансляция - Setanta Sports

15:00 "Заря" - "Рух", прямая трансляция - УНИАН

15:00 "Черноморец" - "Шахтер", прямая трансляция - Setanta Sports

Турнирное положение команд в УПЛ

В турнирной таблице УПЛ лидирует донецкий "Шахтер", в активе которого 42 набранных очка. "Днепр-1" идет на второй позиции с 39 баллами. Третья строчка за луганской "Зарей", которая набрала 37 баллов. Киевское "Динамо" расположилось на четвертом месте с 33 очками.

В зоне вылета находятся "Минай" (13-е место, 18 очков), "Рух" (14-е место, 17 очков), "Металлист" (15-е место, 17 очков) и "Львов" (16-е место, 13 очков).

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