С 1 по 2 апреля будут сыграны поединки в рамках 19-го тура украинской Премьер-лиги.
В программе тура восемь игр, которые разбиты на два игровых дня: 4 матча запланированы на субботу, 1 апреля. Еще 4 игры состоятся в воскресенье.
Программу 19-го тура откроет игра аутсайдеров лиги - "Минай" на своем поле примет "Ингулец".
Также в этот день состоятся матчи "Металлиста" с "Колосом", "Вереса" и "Кривбасса", а также дуэль "Александрии" и "Ворсклы".
В воскресенье, 2 апреля, свои матчи сыграют лидеры первенства: "Шахтер" померяется силами с "Черноморцем", "Днепр-1" сыграет с "Металлистом 1925", "Заря" встретится с "Рухом", а "Динамо" будет играть против "Львова".
Расписание матчей 19-го тура УПЛ
1 апреля
- 12:00 "Минай" - "Ингулец", прямая трансляция - Setanta Sports
- 13:00 "Металлист" - "Колос", прямая трансляция - УНИАН
- 14:00 "Верес" - "Кривбасс", прямая трансляция - Setanta Sports
- 15:00 "Александрия" - "Ворскла", прямая трансляция - Setanta Sports
2 апреля
- 13:00 "Львов" - "Динамо", прямая трансляция - Setanta Sports
- 14:00 "Металлист 1925" - "Днепр-1", прямая трансляция - Setanta Sports
- 15:00 "Заря" - "Рух", прямая трансляция - УНИАН
- 15:00 "Черноморец" - "Шахтер", прямая трансляция - Setanta Sports
Турнирное положение команд в УПЛ
В турнирной таблице УПЛ лидирует донецкий "Шахтер", в активе которого 42 набранных очка. "Днепр-1" идет на второй позиции с 39 баллами. Третья строчка за луганской "Зарей", которая набрала 37 баллов. Киевское "Динамо" расположилось на четвертом месте с 33 очками.
В зоне вылета находятся "Минай" (13-е место, 18 очков), "Рух" (14-е место, 17 очков), "Металлист" (15-е место, 17 очков) и "Львов" (16-е место, 13 очков).