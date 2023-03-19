"Шахтер" сохранил за собой лидерство в турнирной таблице по итогам этого тура.

С 17 по 19 марта состоялись поединки 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Тур стартовал в пятницу, 17 марта, матчем "Металлист" - "Александрия". Команды сыграли вничью.

В центральном матче тура луганская "Заря", идущая на третьей строчке, обыграла киевское "Динамо", которое занимает четвертую позицию.

Победы в этом туре одержали лидеры чемпионата: "Шахтер" уверенно разобрался с "Рухом", а "Днепр-1" минимально обыграл "Верес".

Также отметим победы "Миная" и "Черноморца" в этом туре. Закарпатский клуб обыграл "Колос", а "моряки" взяли верх в противостоянии с "Ингульцом".

Матчи "Львова" против "Кривбасса" и "Ворсклы" с "Металлистом 1925" завершились вничью.

УПЛ: результаты всех матчей 18-го тура

"Металлист" - "Александрия" - 0:0

Обзор матча:

"Ворскла" - "Металлист 1925" - 0:0

Обзор матча:

"Динамо" - "Заря" - 0:1

Гол: Герреро, 83

Обзор матча:

"Львов" - "Кривбасс" - 2:2

Голы: Богунов, 74, Беляев, 87 - Капич, 20 пен, 78

Обзор матча:

"Верес" - "Днепр-1" - 0:1

Голы: Пихаленок, 10

Обзор матча:

"Ингулец" - "Черноморец" - 1:2

Голы: Головкин, 83 - Хадида, 2 пен, Алефиренко, 40

Обзор матча:

"Колос" - "Минай" - 0:1

Гол: Кравчук, 9

Обзор матча:

"Шахтер" - "Рух" - 2:0

Голы: Матвиенко, 27, Крыськив, 31

Обзор матча:

Турнирное положение команд в УПЛ

Донецкий "Шахтер" сохранил за собой первое место в турнирной таблице УПЛ по итогам этого тура. В активе "горняков" 42 очка. "Днепр-1" остался с 39 баллами на второй позиции. Третья строчка за луганской "Зарей", которая набрала 37 баллов. Киевское "Динамо" с 33 очками осталось на четвертой позиции.

В зоне вылета находятся "Минай" (13-е место, 18 очков), "Рух" (14-е место, 17 очков), "Металлист" (15-е место, 17 очков) и "Львов" (16-е место, 13 очков).

Поединки 19 тура украинской Премьер-лиги пройдут уже после паузы на международные матчи - с 1 по 2 апреля. "Шахтер" в следующем туре сыграет против "Черноморца", "Днепр-1" встретится с "Металлистом 1925", "Заря" померяется силами с "Рухом", а "Динамо" будет играть против "Львова".

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