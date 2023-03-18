Решающий гол на счету панамского хавбека.

В 18-м туре УПЛ киевское "Динамо" принимало дома "Зарю" из Луганска. Игра завершилась сенсационной победой команды Патрика ван Леувена.

Во втором тайме гости забили усилиями панамского полузащитника Эдуардо Герреро.

Интересно, что в первом круге чемпионата Украины "Заря" также обыграла киевлян (3:2).

Динамо – Заря – 0:1

Гол: Герреро, 83

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Гармаш (Шепелев, 57), Кабаев (Перрис, 57), Царенко (Н. Волошин, 57), Ванат (Рамирес, 75)

Заря: Сапутин, Имереков, Батагов, Снурницын, Бражко, Дришлюк (Полегенько, 88), Бутко, Мишнев, Антюх (Хлань, 78), Русин (Погорелый, 64), Герреро (Вантух, 88)

Весеннюю часть сезона подопечные Луческу начали историческим поражением "Ингульцу", а в минувшие выходные "бело-синие" одолели "Днепр-1".

УПЛ: турнирная таблица

"Динамо" идет на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ. В активе "бело-синих" 33 набранных очка. "Заря" на 3-й позиции - у нее 37 очков.

"Шахтер" расположился на втором месте с 39-ю очками, а "Днепр-1" занимает первую строчку, набрав 39 баллов. Заметим, что у "горняков" матч в запасе.

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