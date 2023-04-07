Победный гол забил бывший игрок испанского "Спортинга" Василий Кравец.

В пятницу, 7 апреля, состоялся поединок 20-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались "Ворскла" и "Ингулец".

Игра проходила в Полтаве на стадионе "Ворскла" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в поединке был забит в дебюте второй половины поединка. После розыгрыша стандарта Василий Кравец головой отправил мяч в сетку ворот соперника. Ассистировал ему Александр Скляр.

"Ворскла" - "Ингулец" - 1:0

Гол: Кравец, 49

"Ворскла": Исенко, Кравец, Пердута, Юрченко (Скляр, 35), Степанюк (Фелипе, 86), Сефери, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядин (Лопес, 86), Кане (Олейник, 57)

"Ингулец": Билык, Нагиев (Резепов, 72), Кучеренко, Ковалев, Смоляков (Мельничук, 72), Поспелов (Сидоренко, 60), Клименко, Кухарук, Одарюк (Головкин, 60), Козак (Козыренко, 32), Марусич

Предупреждения: Козак (20), Кане, (55), Челядин (62), Козыренко (77), Мельничук (82), Кравец (88), Марусич (88)

Обзор матча:

Благодаря победе над "Ингульцом" подопечные Виктора Скрипника поднялись на восьмую позицию в УПЛ. В активе полтавчан 23 очка. Команда из Петрово с 22 баллами идет на 9-й строчке.

Стоит отметить, что это первая победы "Ворсклы" в нынешнем году. После возобновления УПЛ полтавчане проиграли "Заре" (2:3) и "Александрии" (0:3), а также сыграли вничью с "Металлистом 1925" (0:0) и "Вересом" (2:2).

В следующем туре УПЛ "Ворскла" сыграет против "Черноморца" (16 апреля), а "Ингулец" встретится с "Колосом" (14 апреля).

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